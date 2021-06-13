Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился

БАКУ / Trend / - В период с января по апрель 2021 года Грузия экспортировала в Турцию 751,5 тонны трикотажных изделий на общую сумму 23,2 миллиона долларов против 383,8 тонны (11,2 миллиона долларов) годом ранее, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Грузия экспортировала в Турцию 381,2 тонны мужских костюмов и комплектов на общую сумму 9,54 миллиона долларов.

В свою очередь, в отчетном периоде Грузия импортировала из Турции 646,8 тонны текстиля, в том числе выкройки одежды, на общую сумму 16,3 миллиона долларов.

За четыре месяца прошлого года Грузия импортировала из Турции 423,9 тонны текстиля, включая выкройки одежды, на общую сумму 10,5 миллиона долларов.

С января по апрель 2021 года общий объем импорта из Турции в Грузию составил 490,4 миллиона долларов. В свою очередь, Грузия экспортировала в Турцию товаров на 104,4 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией в отчетном периоде превысил 594,4 миллиона долларов, что составляет 15,1 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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