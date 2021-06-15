В конце года в Азербайджане откроется производство зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш»

БАКУ /Trend/ - В конце года «Ростсельмаш» планирует открыть на территории Азербайджана производство зерноуборочных комбайнов. Машины будут собираться на площадке азербайджанского завода «АзерМаш».

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, «Ростсельмаш» принял участие в международной выставке сельского хозяйства Caspian Agro 2021 в Баку.

Экспозиция «Ростсельмаш» вызвала у посетителей выставки традиционно большой интерес. С агротехникой компании ознакомились высокие гости – министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

«В этом году наше предприятие представило несколько типов выпускаемой продукции. В частности, современную классику компании – зерноуборочный комбайн NOVA 340. Это машина пользуется большой популярностью у аграриев республики и неоднократно доказывала свою надежность и высокую производительность. Спрос на этот зерноуборочный комбайн в Азербайджане растет», – подчеркнул директор Департамента продаж в Азию «Ростсельмаш» Андрей Колесников.

Напомним, что NOVA 340 – идеальное решение для фермеров и небольших хозяйств. Машину легко можно переоборудовать с уборки зерновых на уборку технических и масленичных культур, в том числе кукурузы, которая активно выращивается в Азербайджане. Аграрии отмечают сразу несколько преимуществ этой модели: требуемая производительность, мощный двигатель, богатый выбор навесного оборудования, современный дизайн, просторная кондиционированная кабина, штатный электронный помощник – платформа Агротроник.

На рынке Азербайджана предприятие присутствует уже давно. Компания понимает потребности местных фермеров и поставляет необходимую им агротехнику.

Отметим, что ежегодно выставка Caspian Agro собирает представителей власти, руководителей и специалистов агрохолдингов, сельхозпредприятий, агросервисных служб и научных учреждений, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, приобретении новых деловых контактов и презентации собственной продукции и разработок.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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