Сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность Акмолинской области Казахстана

За 5 месяцев текущего года инвестировано более 17 млрд тенге с ростом в 1,5 раза к уровню прошлого года. Инвесторами до конца года планируется запуск 23 проектов с суммой инвестиций более 150 млрд тенге, из которых половина проектов пищевой промышленности. Такие данные в своём докладе привёл аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает Trend.

«Наиболее крупный - строительство птицефабрики мощностью 6 тыс. тонн в год «Ак Дала Агро», с перспективой увеличения мощности до 15 тыс. тонн. Также реализуются важные проекты в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Так, в последние годы динамично развивается и расширяет ассортимент компания «КАИК» – порядка 20-ти модификаций, с уровнем локализации от 50-ти до 90%. В текущем году будет завершен 2-этап расширения на более чем 1 млрд тенге. В перспективе у компании реализация 3-ей и 4-ой очередей с доведением мощности до 3,5 тысяч единиц техники в год», - сообщил аким.

Кроме того, компанией «KazRost Engineering» активно реализуется новый проект по производству малогабаритных тракторов. 150 единиц техники в год – производственная мощность. Объём инвестиций превысил 1 млрд тенге. Параллельно строится новый сервисный центр.

Успешно развивается и строительная индустрия.