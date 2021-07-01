Рассмотрены приоритетные вопросы взаимодействия Туркменистана с ОЭС

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены приоритетные вопросы взаимодействия Туркменистана с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана, состоялся круглый стол с участием руководителей профильных министерств Туркменистана и делегации ОЭС, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы, связанные с проведением мероприятий на платформе ОЭС для реализации концепции председательства Туркменистана в данной организации в 2021 году.

Кроме того, состоялся обмен мнениями касательно подготовки к проведению 15-го Саммита ОЭС в Ашхабаде, который состоится 28 ноября текущего года.

Стороны также обсудили вопросы в связи с проведением в июле этого года очередного заседания Совета регионального планирования под председательством Туркменистана.

Согласно сообщению, на встрече приняли участие министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь ОЭС Хади Солейманпур.

Ранее сообщалось, что Туркменистан рассматривает расширение возможностей партнёрства в рамках ОЭС в экономической, торговой, индустриальной, энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Так, Туркменистан планирует вести с партнёрами работу над созданием условий для дальнейшей активизации торгово-экономических отношений между странами.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva