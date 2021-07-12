Назван рост производства продукции в промзонах Азербайджана в I полугодии
БАКУ /Trend/ - Рост производства продукции в промышленных зонах Азербайджана в первом полугодии 2021 года составил 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что в январе - июне производство продукции в промзонах составило 824 миллиона манатов. Экспорт продукции находился на уровне 268 миллионов манатов.
"В целом до сегодняшнего дня в промышленных зонах произведено продукции на 4,2 миллиарда манатов, экспортировано товаров на 1,1 миллиарда манатов", - написал Джаббаров.
Ранее министр заявлял, что выбор Азербайджана в качестве одного из центров сети четвертой промышленной революции внесет важный вклад в экономику страны.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
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