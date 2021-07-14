В грузино-венгерских экономических отношениях доминирует торговля транспортными средствами

БАКУ /Trend/ - В экономических отношениях Грузии и Венгрии доминирующее положение занимает торговля машинами и транспортными средствами.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

"С 2015 года объем двусторонней торговли между Грузией и Венгрией ежегодно увеличивается в среднем на 4 процента. Доминирующее положение занимает торговля машинами и транспортными средствами. Несмотря на пандемию коронавируса, объем нашей торговли сократился всего на 3 процента, в то время как венгерский экспорт упал только на 2 процента", – отметили в ведомстве.

Согласно источнику, Венгерско-грузинская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству проводит регулярные заседания, создавая важную платформу для обсуждения и расширения экономических отношений между двумя странами и дальнейшего изучения возможностей на основе взаимного уважения и интереса.

Дипломатические отношения между Грузией и Венгрией были установлены 14 мая 1992 года.

Грузия и Венгрия активно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Существующая правовая база между двумя странами, которая включает более пятнадцати международных соглашений, способствует сотрудничеству в сферах экономики, финансов, обороны, образования, туризма, здравоохранения и т. д.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)