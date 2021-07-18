ЕС назвал основные цели сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Целями Европейского союза (ЕС) являются повышение уровня жизни населения Туркменистана, содействие демократическим реформам и поддержка реализации Целей устойчивого развития, сказал Trend посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

Говоря о партнерстве ЕС с Туркменистаном в период с 2016 по 2020 год, посол отметил, что ЕС и его национальные партнеры реализовали несколько двусторонних проектов, включая поддержку системы образования, укрепление потенциала Академии государственной службы, сельскохозяйственный проект SARD III и несколько региональных проектов, включая BOMCA (о границах) или CADP (о наркотиках).

"ЕС инвестировал десятки миллионов евро в продвижение образовательных возможностей и реформу государственной службы, устойчивое сельское хозяйство, которое соответствует европейским стандартам, предотвращает изменение климата и обеспечивает высокое качество продукции. ЕС поддерживает развитие малых и средних предприятий (через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)), и в Ашхабаде есть офис ERASMUS+, продвигающий образовательные возможности для всех", – добавил посол.

"Стратегия ЕС для Центральной Азии рассматривает региональную интеграцию в качестве фундаментальной цели, и в этом смысле мы разработали различные региональные проекты, которые также интересны для Туркменистана", – отметил он.

Посол сообщил, что Туркменистан уже участвует в некоторых текущих инициативах, и сейчас обсуждаются пути сотрудничества в рамках новых.

"Также мы работаем вместе с национальными партнерами над продвижением экономических возможностей для бизнеса, укреплением экспортного потенциала, улучшением инвестиционного климата и борьбой с экономическими преступлениями. Существует очень важный региональный проект по противодействию насильственному экстремизму. Кроме того, ЕС включил Туркменистан в свой ответ на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 (программа CCRCA)", – добавил посол.

В заключение Алонсо отметил, что самым важным событием вышеназванного периода является открытие полноправной делегации ЕС в Туркменистане, что вывело двусторонние отношения на другой, более высокий уровень

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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