Между ПАО «КАМАЗ» и Гянджинским автозаводом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между ПАО «КАМАЗ» и Гянджинским автозаводом подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в пятницу Trend, документ подписан гендиректором ПАО Сергеем Когогиным и председателем наблюдательного совета Гянджинского автозавода Ханларом Фатиевым на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

Меморандум направлен на расширение деятельности ПАО «КАМАЗ» на платформе автозавода в Гяндже.