Визит миссии российских компаний в Азербайджан поспособствует расширению взаимных экономических связей - министр

БАКУ /Trend/ - Организация деловой миссии российских компаний в Азербайджан является важным шагом в расширении наших экономических и торговых связей.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в пятницу Trend.

Как отмечается, на встрече с российскими коллегами были обсуждены новые направления партнерства, а также перспективы сотрудничества в свете новых реалий, возникших в связи с освобождением азербайджанских территорий от армянской оккупации.

"Считаем, что достигнутые результаты будут способствовать созданию еще более благоприятных возможностей для взаимных инвестиций и росту деловой активности между нашими странами", - говорится в публикации.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni