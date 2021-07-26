Туркменистан экспортирует арбузы в Россию

БАКУ /Trend/ - Из Туркменистана в Россию экспортированы 23,2 тонны арбузов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на электронную газету «Туркменистан: Золотой век».

Сообщается, что экспорт осуществлен через пункты пропуска Краснодарского края.

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел России, в 2020 году положительная динамика в российско-туркменской торговле продолжилась: по сравнению с 2019 годом товарооборот увеличился на 39,6 процента и достиг 970,2 миллиона долларов (без учёта поставок туркменского газа). Объём экспорта увеличился на 19,6 процента (до 649,5 миллиона долларов), импорта – на 11,6 процента (до 320,6 миллиона долларов).

«В 2020 году в Туркменистан в основном экспортировались металлы и изделия из них, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырьё, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства», – отметили в ведомстве.

Основными статьями импорта из Туркменистана были: продукция химической промышленности; текстиль и изделия из него; обувь; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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