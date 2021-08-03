ЕАБР предоставил 3,3 млрд рублей для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (АО «НК «Продкорпорация», Республика Казахстан) кредитную линию на сумму 3,3 млрд российских рублей с целью финансирования приобретения сельскохозяйственной продукции, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Первый транш на сумму 1,8 млрд российских рублей уже выдан.

АО «НК «Продкорпорация» является государственным оператором на зерновом рынке Казахстана, участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны и содействует развитию зерновой отрасли республики. Не исключена поставка сельхозпродукции, приобретенной за счет средств ЕАБР, в другие страны — участницы Банка. В частности, АО «НК «Продкорпорация» в 2018 году экспортировала 10 тыс. тонн, а в 2019 году 5 тыс. тонн зерна в Республику Таджикистан.

«Для нас важно оказывать всестороннее содействие поступательному развитию экономик наших стран, в том числе в такой приоритетной для нас сфере, как агропромышленный комплекс. Предоставленные ресурсы позволят АО „НК „Продкорпорация“ в течение 3 лет обеспечивать поддержку казахстанских сельхозтоваропроизводителей в ходе проведения ими весенне-полевых и уборочных работ, а также осуществлять осенние закупки сельскохозяйственной продукции в целях регулирования рынка зерна», — сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.