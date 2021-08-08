Азербайджан сократил экспорт в Израиль

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский экспорт в Израиль по итогам января – мая 2021 года составил 277,7 миллиона долларов, что на 10,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Таким образом, доля Израиля в общем азербайджанском экспорте сократилась с 4,46 до 3,74 процента.

При этом Азербайджан в указанный период увеличил импорт из Израиля с 7,9 миллиона до 10,2 миллиона долларов (на 29,1 процента). Доля Израиля в общем азербайджанском импорте в отчетный период составила 0,23 процента против 0,19 процента за аналогичный период прошлого года.

Товарооборот между двумя странами в январе - мае составил 267,8 миллиона долларов, сократившись на 16,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сальдо двустороннего товарооборота в отчетный период осталось положительным, составив 267,4 миллиона долларов.

(Автор: Фатима Зульфигар. Редактор: Константин Шапиро)