Количество действующих предприятий и организаций в Узбекистане за 6 лет увеличилось почти в 2 раза
По состоянию на 1 августа 2021 года количество действующих предприятий и организаций в Узбекистане (без фермерских и дехканских хозяйств) увеличилось на 79 815 единиц, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана,
Согласно информации, количество действующих предприятий и организаций в Узбекистане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (440 522 единицы) составило 18,1 процента.
Количество действующих предприятий и организаций в разрезе лет (по состоянию на 1 августа 2021 года):
2016 г. – 266 535
2017 г.– 285 829
2018 г.– 309 633
2019 г.– 376 807
2020 г.– 440 522
2021 г.– 520 337
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