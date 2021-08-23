Количество действующих предприятий и организаций в Узбекистане за 6 лет увеличилось почти в 2 раза

По состоянию на 1 августа 2021 года количество действующих предприятий и организаций в Узбекистане (без фермерских и дехканских хозяйств) увеличилось на 79 815 единиц, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана,

Согласно информации, количество действующих предприятий и организаций в Узбекистане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (440 522 единицы) составило 18,1 процента.

Количество действующих предприятий и организаций в разрезе лет (по состоянию на 1 августа 2021 года):

2016 г. – 266 535

2017 г.– 285 829

2018 г.– 309 633

2019 г.– 376 807

2020 г.– 440 522

2021 г.– 520 337