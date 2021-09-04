Узбекские компании будут экспортировать обувь в Россию

БАКУ/Trend/-Узбекская ООО «Ботир Мухаммадали», расположенное в Наманганской области, подписало экспортный контракт с Российской ИП «Малахов» на общую сумму один миллион долларов, сообщает Trend со ссылкой на Узчармсаноат.

Согласно контракту, предприятие начнет поставки сезонной обуви на российский рынок. Первый груз будет отправлен в Россию в октябре 2021 года.

Подписание контракта состоялось в Москве на 85-ой Международной специализированной B2B выставке обуви, аксессуаров и комплектующих материалов MosShoes.

Экспозиция Ассоциации «Узчармсаноат» была представлена более 200 видами кожевенно-обувной, пушно-меховой и кожгалантерейной продукции от 20 компаний из Узбекистана.

Также ООО «Peng Sheng», расположенное в Сырдарьинской области, провело переговоры с компанией «Белвест» из Беларуси. В ходе переговоров белорусская компания выразила большой интерес к готовой коже типа «краст» и «финиш», производимой в Узбекистане. Узбекская сторона предоставила образцы продукции зарубежным партнерам, после чего были детально обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества.

Представители Ассоциации «Узчармсаноат» провели встречу с российским предприятием «Global Shoes», на которой были обсуждены вопросы экспорта обувной продукции и верха обуви. В ходе переговоров российской компании была предоставлена полная информация о предприятиях, работающих в данном направлении в стране. Представители компании «Global Shoes» выразили заинтересованность в посещении предприятий, расположенных в Узбекистане, ознакомлении с производственными процессами и начале сотрудничества с узбекскими компаниями.

Подводя итоги, можно отметить, что выставка обуви, аксессуаров и комплектующих материалов MosShoes, которая проходила в течении трех дней, послужила удобной бизнес-платформой для узбекских предпринимателей в поиске новых партнеров и заключении взаимовыгодных соглашений.