Узбекистан завершил годовой план экспорта текстиля за 8 месяцев 2021 года

БАКУ/Trend/ - За 8 месяцев 2021 года предприятия ассоциации «Узтекстилерпом»Узбекистана экспортировали текстильной продукции на сумму более 1 913 миллиардов долларов, при том, что за весь 2020 год объем экспорта составил 1,9 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на ассоциацию «Узтекстильпром».

Доля в общем экспорте страны составила 26 процентов. К концу года ожидается, что объем экспорта достигнет отметки в 3,05 миллиарда долларов.

В среднем предприятия ежемесячно экспортируют продукции на 238 миллионов долларов.

Так, с января по август этого года Узбекистан экспортировал продукцию в 74 страны мира.

На данный момент Россия остается лидером по потреблению узбекских текстильных изделий; его доля в экспорте составляет 32,4 процента (619,1 миллиона долларов). Второе и третье места занимают Китай - 23,8 процента (455,5 миллиона долларов) и Турция - 13,6 процента (259,6 миллиона долларов).

На четвертом месте Кыргызстан с долей 13,2 процента (251,6 миллиона долларов).

На эти страны приходится 83 процента от общего объема экспорта или около 1,6 миллиарда долларов.

В результате Указа Президента страны от 7 сентября 2021 года «О дополнительных мерах по стимулированию предприятий-экспортеров» к экспортной деятельности привлекалось все больше предприятий отрасли, поскольку указ упростил систему экспорта продукции.

Например, если в 2020 году свою продукцию экспортировали 977 предприятий, то к 2021 году их количество увеличится до 1196.