Инфляция в Узбекистане составила 1,1% в сентябре

Бизнес 1 октября 2021 14:38 (UTC+04:00)
Инфляция в Узбекистане составила 1,1% в сентябре
Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли почти на 15%
Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли почти на 15%
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти более чем на 10% - ОПЕК
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти более чем на 10% - ОПЕК
Air Astana предлагает перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ
Air Astana предлагает перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ
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