Иран увеличил импорт риса

Бизнес 7 октября 2021 10:28 (UTC+04:00)
Иран увеличил импорт риса

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего года (в период с 21 марта по 22 сентября) Иран увеличил импорт риса по весу на 33%, что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал представитель таможенной администрации Ирана Рухулла Лятифи.

По его словам, за указанный период в Иран были импортированы 714 тонн риса на 608 миллионов долларов.

Лятифи добавил, что в период с 23 августа по 22 сентября текущего года в страну были импортированы 528 тысяч тонн риса на 440 миллионов долларов. В период с 21 марта по 22 августа были импортированы 186 тонн риса на 167 миллионов долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Россия и Туркменистан заинтересованы в сотрудничестве между фондовыми биржами
Россия и Туркменистан заинтересованы в сотрудничестве между фондовыми биржами
Туркменистан и Румыния обсудили реализацию транспортного коридора &quot;Каспийское море — Черное море&quot;
Туркменистан и Румыния обсудили реализацию транспортного коридора "Каспийское море — Черное море"
Обнародованы показатели сальдо торговли между Туркменистаном и Кыргызстаном
Обнародованы показатели сальдо торговли между Туркменистаном и Кыргызстаном
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 10:46
Россия и Туркменистан заинтересованы в сотрудничестве между фондовыми биржами Туркменистан 10:43
Стоимость азербайджанской нефти превышает $83 за баррель Энергетика 10:37
Иран увеличил импорт риса Бизнес 10:28
Названа причина непривычно холодной для начала октября погоды в Азербайджане Общество 10:24
Официальный Баку не исключает возможности новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении Политика 10:17
Названа доля устройств на платформе Android на рынке ОС Азербайджана ИКТ 10:12
Джаз-мугам прозвучит в Москве Культура 09:53
Microsoft Israel намерена открыть пять новых кампусов и нанять 2500 сотрудников Израиль 09:44
Газпромбанк, ВЭБ.РФ выделят кредиты для увеличения добычи природного газа в Узбекистане Энергетика 09:37
Стоимость нефти снижается вслед за ценами на газ Энергетика 09:23
Германия увеличила импорт автомобилей из Турции почти на треть Турция 09:21
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 09:19
Не менее девяти человек погибли при ДТП на севере Индии Другие страны 09:02
Европе этой зимой грозит серьезный энергетический кризис - Saxo Bank Энергетика 08:37
Техас приостановил действие закона о запрете абортов США 08:21
2 063 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:53
Открылся первый центр продажи и обмена ЗАО "AzerGold" (ФОТО) Экономика 07:32
ВОЗ начала поставки медикаментов против COVID-19 в КНДР В мире 07:10
Рейтинг Байдена рекордно упал США 06:38
В результате землетрясения в Пакистане погибли 20 человек Другие страны 06:05
Эмир Дубая взломал телефон бывшей жены во время судебного процесса - издание В мире 05:37
Сингапурский профессор предупредил о появлении новейшего коронавируса Sars-CoV-3 В мире 05:06
Канцлер Австрии прокомментировал расследование прокуратуры в отношении себя Европа 04:35
В Афганистане будут продавать активы бывших госслужащих для оплаты долга за электроэнергию Другие страны 04:03
Байден и Си Цзиньпин могут провести саммит по видеосвязи в конце года США 03:32
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане Другие страны 02:58
Ученые назвали защищающий от болезни Альцгеймера продукт В мире 02:24
Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19 Другие страны 01:52
Генсек ООН заявил, что гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась Другие страны 01:20
Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций Спорт 00:47
ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии В мире 00:34
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу “Euronews” от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:15
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу CNN-Türk от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 7 октября Политика 00:01
Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение Турция 6 октября 23:52
Цена газа на закрытии торгов в Европе упала в 1,5 раза от максимума Энергетика 6 октября 23:31
Эксперт предупредил о новом виде мошенничества с банковскими картами Экономика 6 октября 22:57
NASA протестирует защиту Земли от астероидов В мире 6 октября 22:46
В порту Рио-де-Жанейро изъяли пять тонн кокаина Другие страны 6 октября 22:12
IFC помогает Нацбанку Грузии внести поправки в Кодекс корпоративного управления Бизнес 6 октября 22:03
Иран планирует отправить в космос человека к 2025 году Иран 6 октября 21:46
Завтра Грузию впервые посетит президент Черногории Грузия 6 октября 21:38
Экономика Узбекистана в 2021 г. вырастет на 6,2 процента – ВБ Узбекистан 6 октября 21:25
Стоимость биткойна превысила $54,9 тыс. В мире 6 октября 21:09
В Азербайджане изменились правила в области госзакупок Экономика 6 октября 20:59
Завтра на одной из улиц Баку будет частично ограничено движение транспорта Общество 6 октября 20:12
Слова Героев! Участники Второй Карабахской войны прочитали свои стихи (ФОТО) Социум 6 октября 19:49
Историческая победа Азербайджана придает силы - семья шехида (ФОТО/ВИДЕО) Общество 6 октября 19:17
Азербайджан вернул Армении числившегося без вести пропавшим военнослужащего Общество 6 октября 19:09
Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 6 октября 18:59
Почему важна вакцинация от COVID-19 третьей дозой - расследование Общество 6 октября 18:55
В Азербайджане число вакцинированных обеими дозами превысило 4 млн Общество 6 октября 18:40
В Азербайджане выявлено еще 1009 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1378 человек Общество 6 октября 18:35
Гази Карабахской войны из регионов страны присоединяются к паралимпийскому движению Спорт 6 октября 18:28
Азербайджан избежал серьезных последствий дельта-штамма благодаря высоким темпам вакцинации - аналитическое агентство Общество 6 октября 18:21
Стали известны дата и повестка очередного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Политика 6 октября 18:08
Всегда праздник! Иностранные гости делятся впечатлениями от книжной выставки в Баку (ФОТО) Культура 6 октября 17:59
Про "сионистское присутствие", имперский шовинизм и лаконичный ответ Президента Ильхама Алиева Политика 6 октября 17:48
ЛУКОЙЛ Узбекистан открывает тендер на поставку метилдиэтаноламина Тендеры 6 октября 17:46
Международный аэропорт Кутаиси увеличил количество авиаперевозок Грузия 6 октября 17:33
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) Экономика 6 октября 17:28
ОАЭ одобрили применение "Спутника Лайт" в качестве отдельной вакцины Арабские страны 6 октября 17:27
Назван рост числа зарегистрированных пользователей одного из госпорталов Азербайджана ИКТ 6 октября 17:24
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 6 октября 17:23
Австралийская компания Ellume отозвала часть своих тестов на COVID-19 в США из-за дефекта Другие страны 6 октября 17:21
Лавров: ЕАЭС и Иран согласовывают постоянное соглашение о зоне свободной торговли Россия 6 октября 17:18
Российские банки в сентябре снизили выдачи кредитов наличными на 2,5% Россия 6 октября 17:15
Назначена глава ИВ Садаракского района Нахчыванской АР - Распоряжение Политика 6 октября 17:12
Azercell предлагает своим абонентам широкий спектр интернет-пакетов для высокоскоростной связи! ИКТ 6 октября 17:06
Обновлено мобильное приложение atb360 Экономика 6 октября 17:05
Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животноводства из Азербайджана в Турцию Экономика 6 октября 17:00
Центральный парк Баку (ФОТОСЕССИЯ) Общество 6 октября 16:54
Узтрансгаз Узбекистана снова ушел в убыток Энергетика 6 октября 16:46
Участие Бельгии в аукционах Азербайджана по ВИЭ создаст новые возможности для сотрудничества - министр Энергетика 6 октября 16:44
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного премьер-министра Японии Политика 6 октября 16:39
Азербайджанские писатели удостоены литературной премии "Золотое перо Руси" (ФОТО) Культура 6 октября 16:37
Назначен новый посол Азербайджана в Кыргызстане Политика 6 октября 16:29
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на $500 млн Экономика 6 октября 16:22
Турецкий порт Гюллюк принял более 300 судов Турция 6 октября 16:09
Unibank – один из лидеров по выдаче льготных бизнес-кредитов предпринимателям Финансы 6 октября 16:03
Порт Мерсин на юге Турции принял в январе-августе свыше 2,5 тыс. судов Турция 6 октября 16:02
В азербайджанских вузах налажены системы проверки COVID-сертификатов у студентов Общество 6 октября 15:55
Президент Ильхам Алиев: Мы полагаемся на Европейский Союз как на честного посредника Политика 6 октября 15:45
Узбекистан завершил модернизацию Сырдарьинской ТЭС Энергетика 6 октября 15:44
Еврокомиссар считает, что цены на газ в Европе начнут снижаться к весне Европа 6 октября 15:40
Краснодарские компании наладят сотрудничество с партнерами из Азербайджана Экономика 6 октября 15:40
Азербайджан в Северной Осетии-Алании: Когда театр начинается с буфета, или Почему все течет, все меняется (ФОТО) Культура 6 октября 15:40
Очередная волна коронавируса в Азербайджане идет на спад – депутат Общество 6 октября 15:39
Состоялась церемония открытия Международного Политического Молодежного Форума в Казахстане (ФОТО) Казахстан 6 октября 15:27
Туркменистан и Румыния обсудили реализацию транспортного коридора "Каспийское море — Черное море" Туркменистан 6 октября 15:11
Главы МИД России и Ирана обсудили идею создания формата "3+3" Политика 6 октября 15:10
Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза - Петр Михалко Политика 6 октября 15:08
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим перевернуть страницу, наладить связи с нашим соседом Арменией Политика 6 октября 15:06
Япония заинтересована в инвестировании и открытии бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 6 октября 15:01
В Азербайджане будет разработан законопроект о социальном предпринимательстве (ФОТО) Экономика 6 октября 14:54
Президент Ильхам Алиев: Мы планируем работать вместе с Европейским Союзом над расширением географии наших поставок газа Политика 6 октября 14:51
Минэнерго Узбекистана объяснило рост цен на бензин Энергетика 6 октября 14:50
Возможности Азербайджанской Образовательной Сети расширяются (ФОТО) Общество 6 октября 14:45
Названа суммарная установленная мощность действующих в Карабахе электростанций Энергетика 6 октября 14:39
Все новости