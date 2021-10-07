БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего года (в период с 21 марта по 22 сентября) Иран увеличил импорт риса по весу на 33%, что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал представитель таможенной администрации Ирана Рухулла Лятифи.

По его словам, за указанный период в Иран были импортированы 714 тонн риса на 608 миллионов долларов.

Лятифи добавил, что в период с 23 августа по 22 сентября текущего года в страну были импортированы 528 тысяч тонн риса на 440 миллионов долларов. В период с 21 марта по 22 августа были импортированы 186 тонн риса на 167 миллионов долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)