Агентство по аграрному кредитованию Азербайджана обеспечило около 450 женщин-предпринимателей льготными кредитами в 2020 г.

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Агентство по аграрному кредитованию Азербайджана обеспечило около 450 женщин-предпринимателей льготными кредитами.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу заместитель председателя правления агентства Лейла Мамедова в ходе конференции на тему «Роль женщин в сельском хозяйстве Азербайджана».

По ее словам, агентство в 2020 году выделило порядка 500 льготных кредитов физическим и юридическим лицам, из них около 450 являются женщинами-предпринимателями.

«В среднем 50-60 процентов участников проектов нашего агентства - женщины-предприниматели. В настоящее время активное участие в агропроектах агентства принимают свыше 300 женщин. Кроме того, мы на региональном уровне проводим различные тренинги для повышения роли женщин в области сельского хозяйства», - подчеркнула Мамедова.

Отметим, что конференция организована Агентством США по международному развитию (USAID) в Азербайджане в партнерстве с Агентством аграрного кредита и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

(Автор: Садраддин Агджаев)