Минсельхоз Грузии реализует важные проекты в стране

БАКУ / Trend / - Правительство Грузии, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства реализуют проект по субсидированию продажи промышленных яблок, сообщили Trend в ведомстве.

"В рамках проекта в случае закупки промышленных яблок предприятия по переработке фруктов получают государственную субсидию", - отметил источник.

По данным ведомства, в рамках программы поддержки "Агродизель" физические и юридические лица, владеющие земельными участками сельскохозяйственного назначения от 0,25 до 100 га, зарегистрированными в Национальном агентстве государственного реестра, смогут приобретать дизельное топливо по сниженной цене.

Целью Государственной программы реабилитации чайных плантаций Грузии является максимальное использование чайного потенциала Грузии и продвижение производства высококачественного чая, в том числе производства био (органического) чая. В результате повысится самоокупаемость и экспортный потенциал, отметили в министерстве.

"В рамках этого проекта будут восстановлены заброшенные чайные плантации, находящиеся в частной и государственной собственности, будут созданы современные предприятия по первичной переработке чая, произойдет повышение уровня занятости и улучшение социально-экономического положения сельского населения и развитие современных предприятий по первичной переработке чая", - сказали в министерстве.

По словам источника, льготный агрокредит был инициирован Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и реализован Агентством сельского развития.

"Целью проекта является улучшение процессов производства, переработки, хранения и реализации первичной сельскохозяйственной продукции путем предоставления юридическим и физическим лицам доступных и льготных финансовых средств. В рамках проекта "Льготное агрокредитование" фермерские хозяйства и предприятия получат доступ к дешевым финансовым ресурсам", - сказали в министерстве.

Как отметили в министерстве, программа агрострахования вступила в силу в 2014 году. Она направлена ​​на развитие рынка страхования в агропромышленном секторе, продвижение сельскохозяйственной деятельности, сохранение доходов физических лиц и снижение рисков.