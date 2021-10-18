Украинские компании могут принять участие в строительстве и восстановлении города Агдам - депутат Верховной Рады

БАКУ /Trend/ - Украинские компании могут принять участие в строительстве и восстановлении города Агдам, а также в восстановлении сельского хозяйства в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом сказал в понедельник Trend находящийся с визитом в нашей стране депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель межпарламентской рабочей группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх.

"Посетив Агдам, мы видели весь ужас, который оставили оккупанты, в руинах весь город. Но нам презентовали и новое видение города, то, как Агдам должен выглядеть через пару лет. Инвестиционные проекты, которые были презентованы, мы передадим украинской стороне. Возможно, наши компании могут принять участие в строительстве и восстановлении города Агдам, а также в восстановлении сельского хозяйства в Карабахском регионе Азербайджана", - сказал он.

Валерий Колюх также отметил, что Украина всегда ищет альтернативные источники энергии, азербайджанский газ, а также нефть такими источниками являются.



"На нашем рынке очень хорошо представлена Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. Думаю, мы будем расширять сотрудничество, в том числе в сфере газа и нефти", - заявил Валерий Колюх.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)