Российский экспорт в Туркменистан превысил $500 млн

БАКУ /Trend/ - Россия в январе - августе 2021 года увеличила экспорт в Туркменистан на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (461,1 миллиона долларов) - до 535 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

При этом товарооборот между Россией и Туркменистаном сократился на 15,1 процента по сравнению с январем - августом 2020 года - до 624,5 миллиона долларов.

Доля Туркменистана в суммарном внешнеторговом обороте России в указанный период составила 0,1 процента.

Российский импорт из Туркменистана в январе - августе 2021 года сократился на 67,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (274,5 миллиона долларов) - до 89,5 миллиона долларов.