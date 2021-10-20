Российский экспорт в Туркменистан превысил $500 млн
БАКУ /Trend/ - Россия в январе - августе 2021 года увеличила экспорт в Туркменистан на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (461,1 миллиона долларов) - до 535 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.
При этом товарооборот между Россией и Туркменистаном сократился на 15,1 процента по сравнению с январем - августом 2020 года - до 624,5 миллиона долларов.
Доля Туркменистана в суммарном внешнеторговом обороте России в указанный период составила 0,1 процента.
Российский импорт из Туркменистана в январе - августе 2021 года сократился на 67,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (274,5 миллиона долларов) - до 89,5 миллиона долларов.
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