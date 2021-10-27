Расходы на научную сферу в Азербайджане вырастут на более чем 10% в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Расходы государственного бюджета Азербайджана на научную сферу в 2022 году составят, как ожидается, более 202,79 млн манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати.

Бюджетные расходы на научную сферу вырастут на 10,6% - в бюджете 2021 года на эти цели планировалось выделить порядка 183,30 млн манатов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 млрд манатов, что на 4,7% больше, чем в текущем году. В бюджете тем самым образуется дефицит в размере чуть более 3,06 млрд манатов - это на 1,7% меньше, чем в 2021 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

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