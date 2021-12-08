Турция нацелена на рост экспорта продукции швейной промышленности

Бизнес 8 декабря 2021 23:24 (UTC+04:00)
Турция нацелена на рост экспорта продукции швейной промышленности

Объем экспорта продукции швейной промышленности Средиземноморского региона Турции в ноябре 2021 года вырос на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 27 млн 87 тыс. 801 доллара.

Об этом сообщил глава правления Ассоциации экспортеров готовой одежды Средиземноморского региона Турции (AHKİB) Гюркан Текин, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Он отметил, что в январе-ноябре 2021 года объем поставок за рубеж продукции швейной промышленности непосредственно из южных провинций Турции составил 313 млн 237 тыс. 213 долларов.

По его словам, общий экспорта продукции легкой промышленности Турции в 2020 году составил 17 млрд долларов, а к концу нынешнего года этот показатель прогнозируется на уровне 20 млрд долларов.

Глава AHKİB отметил, что основными экспортными рынками для предприятий швейной промышленности Турции остаются страны Европы, главным образом Испания, ФРГ, Нидерланды и Великобритания.

По его словам, особые надежды турецкие производители связывают с рынком США.

Если в 2019-2020 годах экспорт готовой одежды и текстиля в США составлял 800 млн долларов, в январе-ноябре 2021 года этот показатель достиг почти 1 млрд 350 млн долларов, что не может не радовать, отметил он.

В целом производители готовой одежды в Турции экспортируют продукцию в 229 стран и регионов мира.

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