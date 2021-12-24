Туркменская фирма включена в состав Nexia International

БАКУ /Trend/ - Туркменская фирма “Туркмен экспертиза и аудит” стала частью международной компании Nexia International, объединяющей высококлассные глобальные аудиторские и консалтинговые фирмы.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

История Компании “Туркмен экспертиза и аудит” берет свое начало в 1997 году. За более чем 20 лет своей профессиональной деятельности компания осуществила ряд преобразований и на сегодняшний день известна в Туркменистане под брендом TurkmenExpert.

Nexia International, входящая в десятку крупнейших аудиторских компаний мира, предлагает профессиональные услуги в области консалтинга, аудита и бухгалтерии, которые помогают удовлетворять управленческие и финансовые потребности организаций. Компания насчитывает свыше 700 офисов в 122 странах мира.

Включенные в сеть Nexia International компании отвечают современным требованиям и уделяют значительное внимание вопросам качества услуг. Этого удается достичь за счет системы внутрифирменных стандартов качества, разработанных на основе профессионального опыта членов сети со всего мира.