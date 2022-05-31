"Зеленый" потенциал освобожденных территорий Азербайджана может стать новым направлением энергетического диалога с ЕС - посол

БАКУ /Trend/ - Потенциал возобновляемой энергетики на освобожденных территориях Азербайджана может стать новым направлением сотрудничества в рамках энергетического диалога ЕС-Азербайджан.

Об этом сказал посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде в интервью изданию Daily News Hungary, сообщает Trend.

Посол отметил, что на последнем заседании совместной азербайджано-венгерской комиссии министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто рассказал о ведущихся переговорах по вопросу импорта природного газа из Азербайджана через Южную Европу, начиная с конца 2023 года.

"Ситуация в Украине способствовала росту потребности ЕС в альтернативных источниках поставок энергоносителей и маршрутах поставок. Следует отметить, что Азербайджан не рассматривает экспорт своих нефтегазовых ресурсов в качестве политического инструмента, это, скорее, коммерческий вопрос. Важным моментом является то, что европейские страны ищут не только новые источники нефти и газа, но и инвестируют в возобновляемые источники энергии. Венгрия рассматривает возможность снижения своей зависимости от природного газа за счет инвестиций в атомную энергетику", - сказал Тагизаде.

Поэтому, по мнению посла, потенциал возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях Азербайджана может стать новым направлением сотрудничества в рамках энергетического диалога ЕС-Азербайджан, а также между Венгрией и Азербайджаном.

"В то же время Каспий может сыграть важную роль в реализации REPowerEU и будущей диверсификации поставок природного газа", - сказал Тагизаде.