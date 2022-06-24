ЧБТР заинтересован в предоставлении финансирования в нацвалюте в Азербайджане - Дмитрий Панкин (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Предоставление финансирования в местной валюте в Азербайджане для Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) представляет огромный интерес.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

«Мы понимаем, что финансирование в местной валюте снижает риски для клиентов и всего финансового сектора. У ЧБТР уже есть опыт в этом направлении. Мы выпускали и бонды в манатах, используя инфраструктуру национального рынка капитала, и работали с местными финансовыми учреждения по мобилизации местной валюты. Мы открыты и рассматриваем альтернативные варианты получения доступа к местной валюте, так как спрос как со стороны финансовых посредников, так и корпоративных заемщиков велик», - сказал Панкин.

Новые соглашения с азербайджанскими банками

Он отметил, что ЧБТР подпишет два новых соглашения с азербайджанскими банками.

«В рамках этих соглашений наши партнеры получат кредитные средства для поддержки торгового финансирования (экспортеров и импортеров) и малых и средних предприятий в стране. Мы также готовы сотрудничать с местными финансовыми институтами в рамках совместного финансирования корпоративных клиентов, включая в местной валюте. Возможность предоставления финансирования в манатах будет рассматриваться во всех будущих операциях с точки зрения потребности клиента и специфики и рисков финансируемого проекта, - отметил Панкин.

Основные направления сотрудничества

По его словам, основные приоритеты ЧБТР в Азербайджане определены в стратегии на 2019-2022 годы и напрямую связаны с мандатом банка по поддержке экономического развития в странах - участницах и содействием региональной торговле между ними.

«Мы активизировали наши контакты с финансовыми учреждениями Азербайджана и готовим к подписанию два новых соглашения с азербайджанскими банками. Рассматриваем новые проекты по предоставлению финансирования финансовым учреждениям в рамках линейки наших продуктов, которая включает кредиты и гарантии для поддержки торгового финансирования, лизинга, кредитования микро, малых и средних предприятий, нужд корпоративных и физических клиентов для продвижения «зеленой» экономики. Работа с финансовыми посредниками для ЧБТР остается важным каналом для предоставления финансирования для малых и средних предприятий, с которыми работать напрямую мы не можем в силу ряда объективных причин, включая и принцип неконкуренции с местными финансовыми учреждениями», - сказал Панкин.

Как отметил президент ЧБТР, еще одним приоритетом банка является поддержка энергетического сектора и создания связанной с ним современной инфраструктуры с применением новейших технологий и экологических требований для снижения негативного влияния на окружающую среду.

«Поддержка напрямую предприятий (речь идет о средних и больших компаниях) из различных секторов экономики, включая сельское хозяйство, производство продуктов питания, производство оборудования и инструментов, химическую отрасль, транспорт, логистику и туризм, также является нашим приоритетом. Особое внимание мы уделяем проектам, которые несут положительный эффект для экологии, увеличивают экспортный потенциал, внедряют устойчивые экономические и технические стандарты и практики.

Для реализации этих приоритетов мы находимся в контакте с государственными и частными структурами, но пока эти инициативы находятся на ранней стадии разработки», - сказал Панкин.

Новые проекты

Он отметил, что с начала 2022 года совет директоров Черноморского банка торговли и развития утвердил три проекта в Азербайджане на сумму 40 миллионов долларов.

По словам президента ЧБТР, данные проекты относятся к сферам энергетики и финансов.

«На данный момент только один из этих проектов был подписан Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Мы ожидаем подписания двух оставшихся проектов во время предстоящего бизнес-форума 24 июня 2022 года», - сказал Панкин.

По его словам, в 2022 году ЧБТР начал работу над новым проектом в области энергетики в Азербайджане при участи Государственной нефтяной компании (SOCAR) в качества спонсора, но данная сделка находится еще на очень ранней стадии.

Как отметил Панкин, банк успешно работает с SOCAR и ее дочерними предприятиями уже на протяжении нескольких лет.

«Самыми последними примерами такого сотрудничества является кредит компании SOCAR Türkiye, предоставленный в рамках нашего портфеля в секторе энергетики (полностью погашен в 2021 году), и револьверная линия для финансирования оборотного капитала, предоставленная компании Socar Trading в рамках портфеля торгового финансирования ЧБТР», - сказал Панкин.

Структура портфеля Банка в Азербайджане

Он отметил, что на сегодняшний день основной портфель Черноморского банка торговли и развития в Азербайджане - это поддержка сферы малых и средних предприятий (47,5 процента), энергетики (35 процентов), недвижимости (8,4 процента), потребительских товаров (4,8 процента) и промышленности (4,4 процента).

«C начала операций ЧБТР профинансировал в Азербайджане 39 проектов на сумму свыше 0,5 миллиарда евро в соответствии с инвестиционными приоритетами азербайджанского правительства. Банк принимал участие в таких стратегически важных энергетических проектах, как «Шах Дениз», в то же время фокусируясь на малых и средних предприятиях вне сферы нефти и газа. На этой неделе в Азербайджане мы будем встречаться с заинтересованными компаниями, и я уверен, что это будет способствовать дальнейшему развитию бизнес-проектов в стране», - сказал Панкин.

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