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Промышленная кооперация между Россией и Казахстаном достигает серьезных результатов - Токаев

Бизнес Материалы 19 августа 2022 18:02 (UTC +04:00)
Промышленная кооперация между Россией и Казахстаном достигает серьезных результатов - Токаев

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Промышленная кооперация между Россией и Казахстаном достигает серьезных результатов.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Комментируя уровень торгово-экономического сотрудничества двух стран, Токаев отметил, что оно успешно развивается.

«Промышленная кооперация сейчас к нашему удовлетворению достигает серьезных результатов. Как Вы отметили, динамика торговли положительная», - заявил Президент.

По его словам, в прошлом году объем торговли между двумя странами составил 24,5 миллиарда долларов.

«По показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно», - сказал он.

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