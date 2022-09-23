Отмечен рост товарооборота между Россией и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - За январь-июль 2022 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 13,7 млрд долларов.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на правительство Казахстана, об этом стало известно в ходе встречи заместителя премьер-министра – министра торговли интеграции Казахстана Серика Жумангарина с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.

Во время переговоров были подняты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных секторах экономики. В числе наиболее значимых с казахстанской стороны — проект реконструкции водовода «Астрахань-Мангышлак», поставки стальной продукции в РФ, транзит казахстанского угля и железорудного сырья, а также возникающие ограничения для беспрепятственного вывоза товаров в Казахстан. По всем вопросам участники встречи выразили готовность к тесному взаимодействию для их проработки и скорейшего решения.

Стороны также отметили положительную динамику взаимной торговли между двумя странами. За январь-июль 2022 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 13,7 млрд долларов, что на 3,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (13,2 млрд долларов).