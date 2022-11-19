Словенские компании заинтересованы в новых инвестиционных возможностях в Азербайджане – министр

БАКУ/Trend/ - Словенские компании ожидают, что правительство Азербайджана запустит новые проекты и появятся новые инвестиционные возможности. Об этом в эксклюзивном интервью Trend в субботу сказал министр экономического развития и технологий Словении Матьяж Хан.

"Мы рады, что правительство запустило ряд новых инвестиционных проектов. В качестве перспективных направлений для наращивания двустороннего экономического сотрудничества в сфере торгового обмена и инвестиций мы видим "зеленые" технологии и рециклинг, возобновляемые источники энергии, телекоммуникации и ИКТ, электронное правительство, строительство и инженерия, химическая и фармацевтическая промышленность, логистика и транспорт, автомобильная промышленность, туризм", — сказал министр.

Матьяж Хан добавил, что в Словении процветает бизнес, что привело к сильному экономическому росту за последние несколько лет.

"Каждая компания и инвестор, у которых есть четкое видение бизнеса в Словении, устойчивое отношение и ответственность, более чем приветствуются в Словении. Мы предлагаем стимулирующую и стабильную бизнес-среду. Правительство Словении стремится еще больше улучшить бизнес-среду с помощью реформ и постоянно принимает меры для создания конкурентоспособной, прозрачной, простой и благоприятной для инвесторов среды. Наше центральное геостратегическое положение в самом сердце Европы с прямым выходом к Адриатическому морю и современной инфраструктурой является важным фактором нашей конкурентоспособности", - отметил министр.

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