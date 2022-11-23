Названо число цифровых услуг Госналоговой службы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодня электронизирована 121 услуга, предоставляемая Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказала в среду заместитель начальника Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева в ходе панельной сессии на тему «Сотрудничество государственных органов и частного сектора в переходе к цифровизации и новому качеству в экономике» в рамках V форума "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

Она отметила, что, в частности, электронизированы услуги по государственной регистрации субъектов предпринимательства - постановке на налоговый учет, подаче налоговых деклараций. ГНС уже переходит на предоставление услуг через мобильные приложения.

"В ближайшее время будут внедрены новые электронные инструменты для налогоплательщиков, ответы на вопросы предпринимателей будут предоставляться с помощью инструментов искусственного интеллекта. Разрабатываются новые решения, отвечающие международным стандартам и требованиям безопасности, что еще больше повысит эффективность регистрации бизнеса", - сказала Мусаева.