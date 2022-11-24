Названы прогнозы по росту ВВП Азербайджана в 2023 г.

БАКУ /Trend/ - При оптимистичном сценарии развития среднегодовой рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2023 году составит 5,6 процента.

Об этом сказал в четверг председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе церемонии открытия VI Международного банковского форума, передает Trend.

Он отметил, что в законопроекте «О государственном бюджете на 2023», подготовлены три сценария роста ВВП.

«Рост ВВП Азербайджана в 2023 году при оптимистичном сценарии составит 3,3 процента. Отметим, что оптимистичный сценарий рассчитан исходя из цены на нефть в 60 долларов за баррель", - сказал он.

Миркишили подчеркнул, что согласно данным прогнозам, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2026 гг составит - 4,1 процента в год, а среднегодовой рост ненефтяного ВВП - 6,3 процента.