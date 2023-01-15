ЧБТР разрабатывает портфель новых проектов в Азербайджане - президент банка (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) разрабатывает портфель новых проектов в Азербайджане, сказал во вторник в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал.

"После замедления, вызванного пандемией COVID-19 и конфликтом в Черноморском регионе, в настоящее время мы находимся в процессе разработки ряда новых проектов. Ненефтяной сектор по-прежнему остается нашим приоритетом. У нас уже есть проекты, которые мы надеемся завершить в 2023 году", — сказал он.

Кёксал отметил, что ЧБТР придерживается политики стабильного, высококачественного роста, который имеет широкую основу и распространяется на все государства-члены.

"Очевидно, что это в значительной степени включает в себя Азербайджан, где мы присутствуем с момента создания нашего банка в конце 1990-х годов. Учитывая структуру азербайджанской экономики, мы намеревались сосредоточиться в первую очередь на секторах экономики, не связанных с энергетикой, поскольку именно там потребности наиболее велики, и это соответствует целям правительства по диверсификации экономики. За прошедшие годы нам в целом стало проще работать с азербайджанскими финансовыми учреждениями, как в финансировании их напрямую, чтобы помочь учреждению расти, так и выступая в качестве посредника с конечными получателями - малыми и средними предприятиями", - отметил президент ЧБТР.

Что касается продуктов, Кёксал сказал, что банк по-разному участвовал в качестве инвестора и приобретал (неконтрольный, неуправляющий) пакет акций, предоставлял многочисленные кредитные линии.

"Кроме того, как вы знаете, мы были первым международным финансовым учреждением, предоставившим кредит в национальной валюте - в манатах, тем самым помогая внедрению этого важного продукта, который способствует обеспечению большего доверия к манату и внутреннему финансовому рынку, и со временем может помочь внутреннему финансовому рынку расти более широко", — добавил он.

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