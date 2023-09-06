Словакия начнет строительство "умного" села в Карабахе весной 2024 г. - Борис Коллар (ФОТО)(Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Словакия начнет строительство "умного" села в Карабахе весной 2024 года. Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил спикер Национального совета Словацкой Республики Борис Коллар в ходе визита в Азербайджан.

"Будет подписано соглашение о проектной документации по строительству "умной" деревни в селе Баш Гервенд Агдамского района Азербайджана. Этот проект мы обсуждали с Президентом Ильхамом Алиевым. Проектная документация должна быть готова к февралю следующего года. Азербайджан хочет ускорить весь процесс. Где-то весной должно начаться строительство "умного" села. Это будет пилотный проект. Азербайджан хочет построить около 100 таких "умных" сел. Первый проект будет рассчитан примерно на 5000 домов. В Карабахе проводятся большие восстановительные работы. Это проект, рассчитанный примерно на 20-30 лет, так как строительство 100 таких сел потребует времени. Мы не знаем, выиграет ли наша словацкая компания остальные проекты или нет. Есть словацкая поговорка: «Самый длинный путь начинается с первого шага». Так что это фактически первый шаг", - сказал он.

Коллар добавил, что Азербайджан и Словакия обсуждают возможности создания совместных предприятий в различных сферах.

"Например, одно из таких совместных предприятий может быть создано здесь, в Азербайджане. Во время этого визита меня также сопровождают представители бизнеса. С нами здесь находится генеральный директор государственного предприятия KONSTRUKTA - Defence, которое занимается производством боеприпасов и гаубиц. Мы впервые обсуждали эту идею, когда советник Президента Азербайджана посетил Братиславу для участия в конференции по безопасности GLOBSEC в этом году. Мы обсуждали возможность создания совместного предприятия, которое могло бы работать здесь, в Азербайджане. Это моя цель на ближайшее будущее", - пояснил он.

Спикер парламента Словакии также рассказал о путях активизации двусторонних торговых отношений.

"Это взаимное сотрудничество. Мы получаем сырье, например, нефть из Азербайджана, но есть и другие товары, которые можно взаимно обменивать. Так создается взаимная торговля. Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова посетила Словакию в 2021 году. Мы были очень впечатлены ее визитом и решили приехать сюда. Наши отношения имеют дружеский характер, что очень хорошо для дальнейшего развития сотрудничества. Важно проводить встречи и укреплять отношения. Здесь также находится мэр города Тренчин, который был выбран Культурной столицей Европы 2026 года. Он хотел бы наладить сотрудничество между Тренчином и азербайджанским городом Шуша. Представители города Шуша могли бы принять участие в различных европейских конференциях и других мероприятиях. Мы также можем провести обмен футболистами и совместные матчи", - добавил он.

Что касается энергетического сотрудничества, Коллар напомнил, что в прошлом году Словакия получила для НПЗ первый объем азербайджанской нефти.

«Европейский Союз хочет диверсифицировать источники энергии. И Словакия не хочет зависеть только от российской нефти и газа. В настоящее время мы импортируем нефть из Катара и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Два года назад мы обсуждали возможность поставок нефти из Азербайджана. И в декабре прошлого года наша компания получила первую партию нефти из Азербайджана для НПЗ. Словакия была в числе стран, подписавших меморандум о взаимопонимании в апреле этого года в Болгарии по проекту "Кольцо солидарности", который позволит транспортировать дополнительные обьемы газа из Азербайджана. Азербайджан - безопасная страна, здесь нет никаких рисков, поэтому мы можем заключить долгосрочные контракты. Через месяц у меня закончится мандат спикера парламента, так как у нас будут проведены парламентские выборы в конце сентября. И я посетил Азербайджан, как и другие страны, чтобы сказать до свидания тем, с кем у нас отношения лучше, чем стандартные", - заключил он.