Делегация РФ примет участие в Международной выставке медицинских инноваций в Баку

БАКУ /Trend/ - Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области совместно с Торговым представительством России в Азербайджане провело видеоконференцию с представителями бизнеса Свердловской области, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным представительства минпромторга России в Азербайджане, в онлайн-мероприятии приняли участие Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин и руководители организаций Свердловской области, представляющих медицинскую и фармацевтическую отрасли.

Олег Александрин сообщил о планах делегации из Свердловской области посетить Международную выставку медицинских инноваций “Medinex”, которая пройдет 2-4 ноября в Баку.

В свою очередь Руслан Мирсаяпов проинформировал о процедурах сертификации и закупки продукции, а также продвижении продукции и услуг на азербайджанском рынке, возможностях размещения производства в Азербайджане.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь-август 2023 года Россия занимает третье место по объёму товарооборота с Азербайджаном – 2,786 миллиарда долларов (рост за год на 26,82 процента).