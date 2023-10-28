В Гаджигабульском промышленном районе введено в эксплуатацию новое предприятие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гаджигабульском промышленном районе, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, введено в эксплуатацию новое предприятие ООО "Penoplex Prikavkazye" (Россия), сообщает в субботу Trend.

Согласно данным министерства экономики, данное предприятие будет производить теплоизоляционные плиты.

Сообщается, что годовая производственная мощность российского предприятия с капиталом 18,4 миллиона манатов, составит 100 тысяч кубических метров. При этом 60 процентов производимой продукции планируется реализовать на внутреннем рынке, а 40 процентов - на экспорт.

По информации министерства, предприятие, построенное на территории 6,7 гектара, обеспечено готовой инфраструктурой (газ, электричество, вода, канализация, дорога) за счет государственных средств.

Выступивший на мероприятии, посвященном запуску предприятия, заместитель министра экономики Самед Баширли рассказал о мерах по стимулированию производства конкурентоспособной ненефтяной продукции в стране, созданию новых производственных площадей, замещающих импорт, и увеличению государственной поддержки для расширения экспортных возможностей.

Отмечается, что введение предприятия в эксплуатацию поспособствует развитию строительного сектора и увеличению занятости в регионе.

Напомним, что Гаджигабульский промышленный район создан Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 июля 2017 года в целях поддержки деятельности микро-, малого и среднего предпринимательства, обеспечения непрерывного развития ненефтяного сектора, увеличения занятости населения в сфере производства. За девять месяцев 2023 года в промышленном районе произведено продукции на сумму 51 миллион манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года больше на 97 процентов (25,8 миллиона манатов).