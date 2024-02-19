ЗАО «AzerGold» и Госагентство занятости начали реализацию проекта по повышению занятости женщин в Дашкесане

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана приступили к реализации проекта «Повышение занятости женщин в Дашкесанском районе».

Проект направлен на повышение конкурентоспособности на рынке труда женщин, которые проживают в селах, расположенных вблизи месторождения золота «Човдар» ЗАО, освоение ими новых профессий, трудоустройство малообеспеченных домохозяек и развитие микропредпринимательства.

С этой целью на тренингах, проведенных специалистами ЗАО «AzerGold» и Госагентства занятости, им была предоставлена подробная информация об актуальных профессионально-квалификационных направлениях на рынке труда, порядке регистрации в центрах занятости, имеющихся вакансиях, условиях приема в профессиональные образовательные учреждения, программе самозанятости. С участниками тренинга также были проведены просветительские беседы, в рамках которых им разъяснили, как правильно спланировать карьеру, раскрыть потенциал, исследовать рыночные возможности, составить план действий, подобрать инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованию.

В ходе тренинга были даны ответы на многочисленные вопросы участников, им подробно рассказали о системе электронного приема на работу в ЗАО «AzerGold», привлечении кандидатов к трудовой деятельности на вакантные места посредством экзаменов, а также о возможностях использования услуг Госагентства занятости, даны необходимые советы для того, чтобы представительницы женского пола могли воспользоваться указанными услугами.

На следующем этапе проекта при поддержке ЗАО «AzerGold» планируется предпринять необходимые шаги для привлечения женщин, чьи знания и навыки считаются приемлемыми, в программу профессиональной деятельности и самозанятости по соответствующим направлениям Государственного агентства занятости.

Отметим, что двое женщин, принявших участие в тренингах в рамках реализуемого с 2023 года проекта и официально обратившихся в Госагентство занятости, были трудоустроены по соответствующей профессии, один человек – получил направление на рабочее место, еще один – поставлен в очередь. Кроме того, три человека обеспечены активами по направлению «животноводство» программы самозанятости, еще три– поставлены в очередь, а один человек – направлен на профессиональное обучение.