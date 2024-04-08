Поддержка реализации концепции "Умное село" в числе приоритетов ООН в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Одним из приоритетов ООН в отношении целей устойчивого развития в Азербайджане на 2024 год является поддержка реализации концепции "Умное село" в комплексном подходе развития общества.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила исполняющая обязанности резидента-представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"Одним из приоритетов ООН в отношении целей устойчивого развития в Азербайджане на 2024 год является поддержка реализации концепции "Умное село" в комплексном подходе развития общества. Кроме того, создание занятости молодежи, женщин, мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев в районах, пострадавших от войны, и усиление социальной, финансовой инклюзивности являются одними из основных вопросов", - сказала она.

Роккасальво добавила, что в числе приоритетов также - повышение конкурентоспособности выбранных цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве, совершенствование процедур консолидации земель, усиление единого подхода к здоровью в Азербайджане и его возможностей по контролю за зоонозными заболеваниями и устойчивостью к противомикробным препаратам, совершенствование семенной и агрохимической лабораторий и сертификационных услуг.

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