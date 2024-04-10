Qemtex планирует войти в ТОП-10 мировых производителей порошковых покрытий - Эксклюзивное интервью с гендиректором и председателем Совета директоров

БАКУ /Trend/ - Международная компания по производству порошковых покрытий Qemtex планирует войти в ТОП-10 мировых производителей.

Об этом сказал генеральный директор Qemtex Александр Глухов в совместном с председателем Совета директоров компании Жандосом Темиргали эксклюзивном интервью Trend.

- Как известно, ваша компания начинала деятельность с Казахстана, и стала первым производителем порошковых покрытий в стране. Постепенно компания росла, и в прошлом году был создан холдинг Qemtex. Не могли бы вы рассказать о пути развития и становления компании?

- Александр Глухов: Наша компания в Казахстане была основана в 2003 году, в прошлом году ей исполнилось 20 лет. Изначально она создавалась как торговая, дистрибьюторская компания для продажи на внутреннем рынке Казахстана порошковых покрытий, производимых иностранными компаниями.

Мы стали первыми в Казахстане, кто начал ввозить и продавать эту продукцию. Ранее индустрии порошковых покрытий в стране не существовало. Со временем мы не только расширили ассортимент, добавив в него продукцию из ближнего зарубежья, но также подтолкнули развитие местных производств в проектировании полимерно-окрасочных цехов, поставках покрасочного оборудования, обучении команд предприятий работе с данным видом продукции.

С 2003 по 2015 годы компания успешно развивалась, представляя на рынке Казахстана бренды порошковых красок из Турции и стран СНГ. С созданием единого экономического пространства ситуация изменилась: в 2015 году границы Казахстана открылись для товаров стран-участниц ЕАЭС. Российские производители порошковых покрытий начали заходить на рынок напрямую, минуя сети дистрибьюторов. Это не только негативно повлияло на маржинальность продукции, но и привело к снижению качества продукции на местном рынке. Единственным выходом для нас стало создание собственной продукции для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Так, в 2015 году был создан бренд Asiacolor - первый и до сих пор единственный казахстанский бренд порошковых покрытий. Изначально производство продукции было налажено в Китае: несмотря на огромный опыт продаж порошковых красок, наша команда не обладала ни знаниями в области производства этой продукции, ни достаточными ресурсами для его организации.

Мы обратились к действующим производителям в Китае с четким пониманием того, какая именно продукция нам нужна. При этом мы полностью контролировали качество, параметры, ассортимент товара, который стал высоко востребован в Казахстане. По сравнению с продукцией других брендов, пришедших извне на местный рынок, качество порошковых покрытий Asiacolor оказалось более высоким. Плюс мы досконально знали потребности местного рынка и размещали на производствах заказы на продукцию, отвечающую требованиям наших клиентов.

Продукцию в Китае мы производили в течение трех лет. В тот период, когда команда работала над обеспечением казахстанского рынка продукцией Asiacolor, я обучался технологии производства порошковых покрытий. Так как по образованию я не химик, а бакалавр экономики и бизнеса, погружаться в вопрос нужно было с нуля. Проблема заключалась еще и в том, что в Казахстане таких производств никогда не существовало, и черпать информацию было попросту неоткуда. Потребовалось наладить сотрудничество с предприятиями Китая, Турции и ОАЭ, где такие производства работали и технологии были отлажены.

К 2018 году стало понятно, что накопленных знаний, а также опыта команды достаточно для запуска собственного производства. Мы не привлекали никого извне: наш первый завод, Алматинский завод порошковых красок был построен силами только наших, казахстанских специалистов. Финансово мы опирались на собственные средства, а также обратились к государственным инструментам поддержки, что позволило привлечь инвестиции и запустить первую очередь проекта.

По иронии судьбы запуск производства совпал с ковидными ограничениями: завод открылся в декабре 2019 года, а уже в феврале случился локдаун. Несмотря на то, что предприятия и бизнес по всему миру замерли, наш завод не просто выжил в тот непростой период, но даже закрыл год с прибылью, а в следующем году мы нарастили продажи более чем в 2 раза.

До сих пор Алматинский завод порошковых красок остается единственным в стране инновационным предприятием по производству порошковых покрытий - драйвером отрасли в Казахстане. Ведь по мере развития производства, его “взросления” мы наращиваем опыт, нарабатываем технологии, вносим большой научный и технический вклад в отрасль. И выход на международную арену стал логичным продолжением развития предприятия: в 2023 году мы начали строительство завода Qemtex в ОАЭ.

- Как было принято решение перейти от местного рынка к глобальному? И почему новое производство решено дислоцировать в ОАЭ?

- Александр Глухов: У нас был накоплен значительный потенциал: научный, технический и финансовый, и мы понимали, что способны удовлетворить требования покупателей не только на внутреннем рынке. Но будучи локализованными в Казахстане, мы не имели возможности выйти на международный рынок, прежде всего, из-за отсутствия в стране выхода к морю, а это большая преграда для логистических поставок. Поэтому было принято решение строить второй завод за границей.

Такой страной стали Объединенные Арабские Эмираты - крупнейший логистический хаб, идеальное место для поиска высококвалифицированных специалистов в различных отраслях из разных стран. Так как мы планировали производить продукцию не только для локального рынка, а для экспорта в другие страны, для нас ОАЭ оказались простым и понятным местом для старта работы в международном пространстве.

- Какую продукцию сейчас выпускают ваши предприятия и в каком объеме?

- Александр Глухов: Мощность нашего производства в Казахстане составляет 1500 тонн продукции в год. Мы обеспечиваем потребности местных производителей, потому основную часть продукции составляют индустриальные покрытия, в основном для строительной отрасли, электротехнической промышленности. Значимым потребителем нашей продукции являются компании, производящие изделия из металла для местного рынка, например, радиаторы, отопительные приборы.

Предприятие в ОАЭ будет выпускать значительно более широкую линейку продукции. Это связано с тем, что мы планируем продавать ее не только на местном рынке, но и работать с покупателями из других стран, а в каждом регионе потребности в порошковых покрытиях различаются. В связи с этим на новом заводе в ОАЭ будут размещены современная лаборатория и R&D-центр.

Также в Объединенных Арабских Эмиратах и в ряде других стран Ближневосточного региона сегодня наблюдается всплеск потребности в покрытиях из-за строительного бума и развития производств. Потребители нуждаются в архитектурных и фасадных покрытиях, покрытиях для алюминиевого профиля, и мы планируем эту потребность удовлетворять. Кроме того, нам интересны и более узкие направления, например, покрытия для бытовой техники, автомобилестроения. В Казахстане такая продукция не производится, здесь же, на рынке Ближневосточного региона данные производства существуют, и потребность в качественных покрытиях для них высока.

- Какой объем продукции будет выпускать новый завод Qemtex в ОАЭ? И на каких рынках он сосредоточен?

- Жандос Темиргали: Проект в Объединенных Арабских Эмиратах разделен на два этапа. Первый этап, который находится уже на финальной стадии, предполагает выпуск 4,5 тысячи тонн продукции в год. На втором этапе, который мы планируем запустить уже к концу этого года, предусмотрено расширение производства до 10 тысяч тонн в год. Решение о разделении запуска производства на два этапа было принято нами для более лояльного входа в рынок. Мы планируем начать с относительно небольшого объема с прицелом понять особенности рынка, внести требуемые коррективы и реализовать их на втором этапе, чтобы минимизировать риски.

В целом, общий объем выпускаемой предприятием продукции будет зависеть от реализации нашей глобальной стратегии. Мы закладываем потенциал увеличения производства предприятия в ОАЭ до 20 тысяч тонн в год.

Несмотря на то, что локально предприятие расположено в регионе GCC, оставаться в этих “рамках” мы не планируем. Проект в ОАЭ мы рассматриваем как глобальное экспортно-ориентированное предприятие, нацеленное на открытие представительств по всему миру. Мы будем производить продукцию здесь и налаживать связи с потребителями, которые базируются в абсолютно разных регионах, будь то Европа, Северная Америка или Азия, и имеют различные предпочтения и стандарты,

- Какие рынки представляют особый интерес для холдинга и являются важными точками поставок? Есть ли среди них страны Центральной Азии, в частности Казахстан, а также Азербайджан, и насколько эти рынки в приоритете?

- Александр Глухов: На данном этапе интересными для нас рынками являются, безусловно, рынки локализации. В Казахстане мы сформировали рынок порошковых покрытий и остаемся сильнейшим игроком на нем.

С Азербайджаном нам также очень интересно поработать. Между Казахстаном и Азербайджаном прекрасные отношения, хорошие торговые связи. Практика показывает, что наши страны еще больше сближаются, поэтому рынок Азербайджана нам очень интересен. Мы обязательно будем его рассматривать, и даже в текущий момент мы уже имеем возможность выходить туда из нашего проекта в Казахстане.

Для завода Qemtex в ОАЭ привлекателен рынок GCC, где мы начинаем работу, но наши планы гораздо шире. С точки зрения развития мы ориентированы на рынок США, так как данный регион является местом развития индустрии, мы видим там огромную перспективу.

Несмотря на то, что это очень сложный рынок, там совсем другие правила и стандарты, нас это не пугает. Мы планируем создание в США исследовательского центра, который будет заниматься изучением и разработкой продуктов под этот рынок. В дальнейшем нам интересна Европа: планируем разместить исследовательский центр в Италии, и локализовать там производство. Мы идем туда, где наш продукт наиболее востребован и маржинален.

- Как планируете справляться с конкуренцией на рынке GCC? Ведь, в отличие от рынка Казахстана, конкуренция в отрасли порошковых красок там высокая.

- Жандос Темиргали: В первую очередь, мы не зациклены только на внутреннем рынке. Qemtex открыта для работы со всем миром и для этого здесь есть все условия. Например, крупные предприятия, имеющие заводы в разных странах мира, обычно нацелены на работу с локальными потребителями.

Мы же идем от обратного: у нас нет задачи разместить весь заказ внутри региона. Но у нас есть мощная научная база и мультинациональная команда, в которой работают эксперты в области порошковых покрытий из Казахстана, Италии, Турции, Индии, Саудовской Аравии с опытом до 30 лет в отрасли. Это дает нам возможность производить продукт, адаптированный к требованиям конкретных регионов по всему миру, независимо от локализации наших производств.

Для нас большим стимулом является выполнение заказов из других стран, возможность учиться работать в этих регионах. Поэтому мы планируем производить на заводе Qemtex около 30% продукции для рынка GCC, а основную часть - для заказчиков из других регионов.

Но если в целом говорить о конкуренции с местными производителями, не думаю, что кто-то на этом рынке столкнется с трудностями. Скорее, этому рынку сейчас требуется гораздо больше порошковых покрытий, чем производится. Заметна тенденция роста спроса на порошковые покрытия, причем не только в Ближневосточном регионе, но и по всему миру.

В регионе GCC драйверами роста рынка стали ОАЭ и Саудовская Аравия. Растет спрос на продукцию в США и Европе, Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. Это связано с разными причинами: как с увеличением объема строительства и отдельных производств, где требуются качественные покрытия, так и с ростом интереса к порошковым покрытиям, как к экологичному, функциональному и более практичному для производителей решению, чем привычные ЛКМ.

Также уверен, что если предприятие производит качественный товар и дает рынку то ценовое предложение, которое ему необходимо, то никаких проблем со сбытом, даже в конкурентных условиях, не возникнет.

- Компания выделяет значительные ресурсы на исследования и разработку новых технологий. Могли бы вы рассказать о данном направлении?

- Жандос Темиргали: В рамках нашего проекта в ОАЭ мы сформировали экспертную команду, которая будет заниматься исследованиями, и могу сказать, что наша лаборатория, которую мы будем запускать в ОАЭ в ближайшее время, войдет в ТОП-3 ведущих лабораторий по данной продукции в регионе. В перспективе планируем открыть еще два современных исследовательских центра в США и Италии для разработки новых продуктов и улучшения существующих продуктов, благодаря чему продукция Qemtex будет становиться все доступнее для покупателей при сохранении ее качества и адаптации для конкретных рынков и отраслей.

Можно было бы сказать, что вкладывая значительные ресурсы в исследования и разработки, мы хотим производить такую продукцию, которую не производит никто больше. Но если серьезно, то отрасль порошковых покрытий является не только растущей, но и активно развивающейся. В ней необходима реализация новых технологий для адаптации покрытий под определенные задачи потребителей.

Например, производителю требуется выпускать определенное количество продукции при существующих объемах производства и определенных технических условиях. Стандартная порошковая краска не может удовлетворить это требование, ее нужно адаптировать, изменить для этого потребителя. Или другой пример - производитель планирует выпуск продукции, которую нельзя полимеризовать при стандартных параметрах отверждения. Нужно специальное решение, которое позволит это делать.

И таких примеров можно приводить множество, с подобными запросами мы сталкиваемся регулярно: производство покрытий для изделий со сложной химической подготовкой, для особых климатических условий, для более тонких декоративных поверхностей, для снижения энергозатрат на производство… Выполнять такие запросы от потребителей возможно только в том случае, если предприятие имеет серьезную научную базу, инновационный исследовательский центр. Поэтому мы вкладываем и будем продолжать вкладывать значительные ресурсы в разработки и инновации в отрасли.

- Сегодня компании начали уделять внимание охране окружающей среды при производстве, переработке. Какие меры в этом направлении предпринимает Qemtex?

- Жандос Темиргали: Qemtex ставит во главу угла экологичность и устойчивое развитие. Наш новый завод в ОАЭ строится с соблюдением не только местного экологического законодательства, но и самых строгих международных норм в экосфере.

У нас полностью отсутствуют выбросы, наше производство на 100% перерабатываемое. Единственные отходы, которые мы генерируем, это картонные коробки и полиэтилен, но и их мы отдаем на переработку, чтобы после получить новую картонную и полиэтиленовую упаковку. У нас на 100% экологичное, безотходное производство, и мы гордимся этим.

- И в завершение о планах холдинга на 2024 год и далее - планируется ли строительство новых заводов, расширение географии? Какие инвестиции будут направлены на реализацию проектов?

- Жандос Темиргали: В третьем квартале 2024 года мы планируем запуск предприятия в ОАЭ. В конце 2024 года мы запустим второй этап, который должен завершиться к середине 2025 года. К этому времени мы планируем открыть представительства в США и Европе. Также в планах увеличить до 3 тысяч тонн в год мощности предприятия в Казахстане.

В 2025 году мы начнем реализацию проектов в США и Мексике. По этим проектам мы сейчас ведем активные переговоры с местными властями, выбираем локации. Общий объем двух предприятий в Северной Америке составит более 40 тыс. тонн в год. Также в США разместится наш крупнейший научно-исследовательский центр. Завершить строительство обоих предприятий планируем в 2027 году.

В 2027-2028 годах планируется открытие предприятия в Европе с научно-исследовательским центром в Италии. В целом, в ближайшие 5 лет мы планируем увеличить наше присутствие в мире до 4-5 предприятий с локализацией в Северной Америке, Европе и Азии.

Общий объем инвестиций по этим проектам составит более 100 млн долларов, а через 5 лет общая годовая мощность предприятий будет превышать 70 тыс. тонн в год.

Наш стратегический план - в ближайшие 7-8 лет войти в ТОП-10 мировых компаний по производству порошковых покрытий. Уверены, что эти планы осуществимы, так как мы объединили команду, способную решать новые задачи.