Ашхабад и Дели обсудят газопроводный проект ТАПИ

11 августа 2017 10:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Очередное заседание межправительственной туркмено-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству запланировано на 14 августа в Нью-Дели, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.

Повестка дня предстоящей встречи включает вопросы развития взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, топливно-энергетической, химической, фармацевтическая отраслях.

"Особое внимание будет уделено практической реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), имеющего важное региональное и международное значение",- сказано в информации.

Одним из актуальных направлений партнерства является транспорт. В связи с этим будут рассмотрены возможности сотрудничества по проекту транснационального транзитно-транспортного коридора «Север-Юг» с задействованием потенциала морских портов двух стран, а также перспективы расширения сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что два государства задействованы в проекте по строительству транснационального газопровода ТАПИ.

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" закрепил за собой контрольный пакет акций.

В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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