Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 7-11 августа

12 августа 2017 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (7-11 августа) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 53,63 доллара за баррель, что на 0,08 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light на прошедшей неделе составила 54,12 доллара за баррель, минимальная – 53,08 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 50,74 доллара за баррель, что на 0,05 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период 7-11 августа составила 51,29 доллара за баррель, минимальная – 50,06 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 51,89 доллара за баррель, что на 0,16 доллара меньше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 52,39 доллара за баррель, минимальная – 51,46 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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