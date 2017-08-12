Турция модернизирует старые ГЭС

БАКУ /Trend/ - Турция до конца 2019 года проведет модернизацию старых гидроэлектростанций (ГЭС), сказал министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак, пишут в субботу турецкие СМИ.

По его словам, в настоящее время в Турции существуют государственные и принадлежащие частному сектору гидроэлектростанции.

«Все гидроэлектростанции в Турции должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды. В этой связи необходимо провести модернизацию действующих ГЭС», - сказал Албайрак.

Отметим, что первая гидроэлектростанция в Турции была построена в 1902 году в южной провинции Мерсин в городе Тартус.

В настоящее время в Турции функционируют 600 гидроэлектростанций.

Самые крупные гидроэлектростанции находятся в таких провинциях, как Мардин, Бингел, Артвин, Сиирт, Хаккари и Эрзинджан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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