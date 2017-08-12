Турция модернизирует старые ГЭС

12 августа 2017 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция до конца 2019 года проведет модернизацию старых гидроэлектростанций (ГЭС), сказал министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак, пишут в субботу турецкие СМИ.

По его словам, в настоящее время в Турции существуют государственные и принадлежащие частному сектору гидроэлектростанции.

«Все гидроэлектростанции в Турции должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды. В этой связи необходимо провести модернизацию действующих ГЭС», - сказал Албайрак.

Отметим, что первая гидроэлектростанция в Турции была построена в 1902 году в южной провинции Мерсин в городе Тартус.

В настоящее время в Турции функционируют 600 гидроэлектростанций.

Самые крупные гидроэлектростанции находятся в таких провинциях, как Мардин, Бингел, Артвин, Сиирт, Хаккари и Эрзинджан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
Новости по теме
Новое турецкое судно проведет сейсморазведку в Средиземном море – министерство
Энергетика 11 августа 10:57
Турция ищет подрядчика для строительства ветряных электростанций
Тендеры 31 июля 16:31
Именно благодаря народу в Турции был предотвращен военный переворот - премьер
Турция 12 июля 19:36
Турция в ближайшие годы расширит работы по разведке углеводородов - министр энергетики
Энергетика 10 июля 13:19
Турция начинает поиск нефти в Черном и Средиземном морях – министр
Энергетика 9 июня 16:02
Турция приступает к поиску нефти и газа в Средиземном море
Энергетика 12 апреля 15:05
Турция приступит к разведывательному бурению в Средиземном море - министр
В мире 9 марта 14:19
Министры энергетики России и Турции обсудят "Турецкий поток" в Москве
Россия 8 марта 00:19
Начало строительства АЭС «Аккую» намечено на 2017 год
Турция 3 февраля 20:57
Министр энергетики и природных ресурсов Турции посетит Азербайджан
В мире 25 января 17:43
Россия и Турция хотят перевести расчеты за энергоносители в нацвалюту
Турция 9 декабря 2016 03:28
Беларусь и Турция будут сотрудничать в области использования ядерной энергии в мирных целях
Беларусь 11 ноября 2016 20:40
До конца года планируется достроить до 55% TANAP - турецкий министр
Энергетика 8 ноября 2016 14:40
Министр энергетики Турции ожидает роста цен на нефть до 60-70 долларов за баррель
Турция 27 октября 2016 12:47
Главы минэнерго России и Турции обсудили вопросы энергетического сотрудничества
Россия 11 октября 2016 17:14
Турция и Северный Кипр проложат подводный электрический кабель
Энергетика 11 октября 2016 16:15
Энергобезопасность важна для всего мира – турецкий министр
Энергетика 10 октября 2016 15:36
Россия и Турция возобновили диалог о расчетах в рублях на турецких курортах
Россия 10 октября 2016 00:11