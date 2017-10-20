Нефть дорожает

20 октября 2017 09:41 (UTC+04:00)

Нефть дорожает в пятницу после существенного падения по итогам предыдущей сессии, передает агентство Интерфакс.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени выросла на $0,14 (0,24%) - до $57,37 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,92 (1,58%) - до $57,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,19 (0,37%) - до $51,48 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,75 (1,44%) - до $51,29 за баррель.

Падение рынка в четверг эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после подъема цен на нефть на 3% за предыдущие четыре сессии.

"Несмотря на повышенную геополитическую напряженность, в том числе сложность отношений между США и Ираном, а также конфликт иракских властей с курдами, оптимизм трейдеров, связанный с ростом глобального спроса на нефть, поддерживает рынки, - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунага. - Вопрос в том, надолго ли это".

"Трейдерам стоит внимательно следить за тем, каким образом ОПЕК справляется с ростом добычи в Нигерии и Ливии, - приводит слова эксперта MarketWatch. - С учетом того, что увеличение производства нефти в этих двух странах подрывает усилия картеля, пытающегося добиться баланса на рынке, ОПЕК может потребовать от них сокращения добычи".

Как сообщалось, поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан в четверг не превышали 200 тыс. баррелей при обычном объеме поставок около 600 тыс. баррелей в сутки. Снижение экспорта связано с тем, что контроль над месторождениями получили правительственные войска, тогда как нефтепровод контролируется Иракским Курдистаном.

Тем временем, согласно данным агентства Bloomberg, иракские инженеры работают над восстановлением нефтедобывающих объектов и заменой важного оборудования, исчезнувшего в результате конфликта.

Azernews Newspaper
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