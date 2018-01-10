Около 50% маршрута TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние

10 января 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Около 50 процентов земляного покрова по маршруту Трансатлантического трубопровода (TAP) приведено в исходное состояние, сообщает в среду консорциум TAP AG.

"Земляной покров на протяжении более 380 из 765 километров трубопровода восстановлен в исходном и даже лучшем состоянии", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Авторы: Ляман Зейналова, Анвар Мамедов)

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