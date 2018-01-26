Нефть Brent подешевела на фоне укрепления доллара

Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США, сообщает Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,25 (0,36%) - до $70,17 за баррель. Накануне контракты подешевели на $0,11 (0,16%) - до $70,42 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,27%) - до $65,33 за баррель. В четверг контракты подешевели на $0,1 (0,15%) - до $65,51 за баррель.

В ход торгов в четверг цены обеих марок поднимались до максимумов с декабря 2014 года на данных министерства энергетики США о снижении запасов нефти в стране по итогам 10-й недели подряд.

Однако в последние минуты торгов тенденция на рынке изменилась, и к окончанию сессии было отмечено снижение цен на Brent и WTI, пишет MarketWatch. Этому способствовало резкое укрепление доллара США, последовавшее за заявлением американского президента Дональда Трампа о том, что он хотел бы видеть сильный доллар.

"Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал Д.Трамп в Давосе в интервью CNBS.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в четверг до минимума с декабря 2014 года.

Данные Минэнерго США, опубликованные ранее на этой неделе, указали на снижение запасов нефти за неделю на 1,07 млн баррелей - до минимума с февраля 2015 года.

"Запасы нефти в США уменьшились более чем на 47 млн баррелей за последние 10 недель, и этот фактор оказывает поддержку рынку. Однако добыча в США приближается к уровню в 10 млн баррелей, и подъем до него может вызвать "медвежий" настрой у трейдеров", - отмечают эксперты Sevens Report.

Добыча нефти на территории США на прошлой неделе увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн б/с. Показатель стал рекордным с 1983 года.

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