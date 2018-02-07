Еврокомиссия повысила прогноз цены барреля нефти Brent в 2018 году

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует существенный рост средней цены на нефть Brent в 2018 году - до более $68 за баррель. Об этом говорится в отчете ЕК по зимнему экономическому прогнозу, передает ТАСС.

"Прогнозируется, что цена на нефть марки Brent составит в среднем $68,3 за баррель в 2018 году и $64,2 за баррель в 2019 году", - отмечается в документе.

В осеннем экономическом отчете ЕК прогнозировала значительно более низкую цену на нефть Brent - $55,7 за баррель в 2018 году и $54,7 за баррель в 2019 году.

Еврокомиссия также прогнозирует рост экономики стран-членов Евросоюза и еврозоны в течение 2018-2019 годов. "Экономика еврозоны и ЕС в 2017 году выросла на 2,4%, что является самым быстрым ростом за десятилетие. Такой темп продолжится в 2018 и 2019 годах с ростом 2,3% и 2%, соответственно", - отмечается в документе.

Кроме того, ЕК оценила рост потребительских цен в странах еврозоны в 2018 году на уровне 1,5%, а не на 1,4%, как предполагалось в осеннем прогнозе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.