Названа дата следующей встречи министерского комитета ОПЕК

6 марта 2018 02:00 (UTC+04:00)

Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК изменили планы по поводу места проведения предстоящей встречи министерского мониторингового комитета, заседание пройдет в Джедде в Саудовской Аравии 14-15 апреля, сообщил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

В январе министерский мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что его следующее заседание пройдет в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. При этом в феврале источник РИА Новости в ОПЕК сообщал, что встреча пройдет 14-15 апреля.

"Она (следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ - ред.) пройдет в Саудовской Аравии. В Джедде, 14-15 апреля", - сказал ар-Рашиди.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку - до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

В январе министерский мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что его следующее заседание пройдет в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. При этом в феврале источник РИА Новости в ОПЕК сообщал, что встреча пройдет 14-15 апреля.

"Она (следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ — ред.) пройдет в Саудовской Аравии. В Джедде, 14-15 апреля", - сказал ар-Рашиди.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку - до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

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Azernews Newspaper
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