Нефть дешевеет на росте числа буровых установок в США

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок за прошлую неделю, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,48%, до 65,89 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,46% - до 62,12 доллара за баррель.

По данным BHGE, за неделю по 16 марта число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,61%, до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5%, до 800 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 1 штуку, или на 0,53%, до 189.

Инвесторы воспринимают эти данные как фактор будущего роста добычи нефти в США, которая приближена к рекордному уровню. Добыча нефти в США за неделю по 9 марта, по данным министерства энергетики США, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки.

В начале марта минэнерго страны подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. После пересмотра показателей EIA сообщило, что в ноябре добыча нефти достигла исторического рекорда в 10,057 миллиона баррелей в сутки.

Снижение поддерживается и коррекционной динамикой после роста предыдущей недели. В пятницу нефть дорожала почти на 2% на оптимизме по сокращению добычи странами ОПЕК. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой мартовский доклад, согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее.

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