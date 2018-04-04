Стали известны некоторые детали нефтегазового соглашения Азербайджана и Ирана

4 апреля 2018 19:04 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Решить нагорно-карабахский конфликт не так просто, как найти верную математическую формулу - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 18:00
Более 30 представителей ПАСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 18:00
Путин: Сирии помогают только Россия, Иран и Турция
Россия 17:49
Путин: обстановка в мире будет стабильнее при действиях в рамках права
Россия 17:44
Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться по восходящей линии - турецкий депутат
Политика 17:44
Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием
Россия 17:27
РФ, Турция, Иран будут теснее работать над гуманитарными проблемами в Сирии
Россия 17:26
Путин: РФ, Турция, Иран договорились о координации в борьбе с терроризмом
Россия 17:23
Путин: Политизация гуманитарной проблемы в Сирии недопустима
Россия 17:22
Путин считает визит в Турцию очень успешным
Россия 17:18
ОАО «Azersu» объявило тендер
Тендеры 17:16
Роухани: Россия, Турция и Иран договорились помогать сирийскому народу
Политика 17:12
Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций
Энергетика 17:10
Путин назвал переговоры с Эрдоганом и Роухани по Сирии конструктивными
Россия 17:09
Следующий саммит глав России, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Иране
Политика 16:56
Россия, Иран и Турция намерены продолжить борьбу с терроризмом в Сирии
Арабские страны 16:47
Россия, Иран и Турция продолжат работу в формате "тройки"
Арабские страны 16:44
Россия, Иран и Турция поддерживают суверенитет, единство и целостность САР
Арабские страны 16:40