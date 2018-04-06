Нефтяная корзина ОПЕК 5 апреля подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК пятого апреля составила 65,18 доллара за баррель, что на 0,7 доллара больше по сравнению с показателем среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу снижаются на опасениях торговой войны между США и Китаем.

По состоянию на 13:10 пятницы, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26 процента - до 68,15 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,31 процента - до 63,34 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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