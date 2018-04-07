Переговоры Казахстана с консорциумом Карачаганак переносятся на несколько месяцев

Вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе переговоров по урегулированию спора с акционерами консорциума Карачаганак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По карачаганакскому проекту переговоры в достаточно активной фазе. Мы встречаемся практически ежедневно. С учетом того, что переговоры достаточно масштабные, и перечень вопросов, которые мы обсуждаем, тоже большой, мы договорились продлить меморандум до мая-июня. То есть мы взяли для себя еще 2-3 месяца. Мы все-таки надеемся, что за это время мы сможем обо всем договориться», - сообщил он в ходе пресс-конференции.

Напомним, сначала меморандум об урегулировании спора по поводу исчисления долей прибыли между Казахстаном и акционерами консорциума Карачаганак был продлен до конца первого квартала 2018 года. По заявлениям министра энергетики Каната Бозумбаева, стороны уже начали находить точки соприкосновения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Казахстан возбудил иск на сумму в 1,6 миллиарда долларов против консорциума под руководством компаний BG Group Plc и Eni SpA, который разрабатывает нефтегазоконденсатное гигантское месторождение Карачаганак. Между властями Казахстана и консорциумом возник спор по поводу исчисления долей прибыли. В июле 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что ведет «дружественные переговоры» с акционерами Карачаганак Петролиум Оперейтинг.

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